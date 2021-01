Recept van de dag: karbonades

Nodig:

•4 karbonades liefst van onbesproken afkomst

•3 theel peperkorrels

•blaadjes van 3 takjes tijm

•1 eetl olijfolie

•4 appels

•3 eetl calvados

•2 dl crème fraîche

•klont boter

Bereiding:

Wrijf peperkorrels met tijmblaadjes en zout fijn in een vijzel en giet er olie bij. Smeer deze marinade over karbonades. Laat een uurtje staan.

Schil de appels, snij in parten en in schijfjes. Bak in een klont boter op hoog vuur. Zet opzij.

Nieuwe klont boter in de pan. Bak de karbonades aan twee kanten mooi bruin. Laat ze even doorstoven en leg ze uit de pan, op de gebakken appels. Giet de calvados bij de hete boter in de pan, twee theelepels water erbij en de crème fraîche.

Nog een beetje zout, misschien, wat peper, zeker, en op hoog vuur laten inkoken tot een dikke roomsaus. Daar nog even de karbonades en de stukjes appel in verwennen door ze rustig aan door te verwarmen.