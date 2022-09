Column Babette: ’Tijd om het woord klusjesman eens ter discussie te stellen’

Deze week heb ik voor het eerst de boormachine gebruikt. Het resultaat: een lelijk, groot gat in de muur én een boze vent. Want waarom had ik hém niet gewoon gevraagd om het te doen?

Maar dat antwoord kon hij wel raden. Omdat ik er een hekel aan heb om van anderen afhankelijk te zijn, omdat ik de Pippi Langkous-uitspraak ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan graag omarm en omdat ik net even iets te vaak aan zelfoverschatting lijd. Want een gaatje boren kan toch iedere idioot? En anders zijn daar altijd nog de uitlegfilmpjes van YouTube.

Klusjesvrouwen

Hoogste tijd om het woord klusjesman eens ter discussie te stellen. Daar zijn vast veel vrouwen het mee eens, want uit onderzoek blijkt dat 22 procent van de vrouwen zegt beter te kunnen klussen dan hun mannen. Ook grappig: een kwart van de vrouwen vertrouwt haar vent niet met grote klusapparaten. Dat vinden mannen uiteraard weer grote onzin, want maar liefst 85 procent van hen vindt zichzelf een betere klusser.

Dat hier sprake is van een generatieding en dat jongeren anders over klusvrouwen zijn gaan denken, blijkt overigens ook niet het geval: vooral mannen ouder dan 60 en jonger dan 30 jaar zijn deze mening toegedaan.

Ongelukje

Nog even terug naar die booractie van mij: ik ben natuurlijk niet voor één gat te vangen. Want ik weiger te geloven dat vrouwen minder goed kunnen klussen. Om dat onderzoek er nog maar eens bij te pakken: bijna 50 procent van de mannen heeft weleens een ongeluk(je) gehad tijdens het klussen, bij vrouwen ligt dit percentage op 29 procent. Zoiets als met autorijden; ook dan zijn mannen vaker de brokkenpiloot.

Ik heb in ieder geval de smaak te pakken, want ik vond dat boren best leuk. Daarom ga ik mijn kluskennis op peil brengen met een online kluscursus.

En dan net zolang oefenen totdat ik me Bab de Bouwer mag noemen.

