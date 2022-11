Smaaktest: de lekkerste speculaasbrokken uit de supermarkt

Het duurt niet lang meer voordat de goedheiligman weer langskomt. De winkels liggen echter al maanden vol met kruidnoten en andere lekkernijen.

De kruidnoten hebben we vorig jaar al beoordeeld; dit jaar nemen we de speculaasbrokken onder de loep.

Speculaasbrokken bak je niet zomaar.

Ze moeten precies krokant en bros genoeg zijn en voldoende op smaak zijn gebracht. Het bakproces zelf is lastig. De speculaaskruiden en bruine suiker maken het deeg bruin, waardoor je niet aan de kleur kunt zien of de brokken goed gaar zijn. Als ze net iets te lang in de oven liggen, wordt de smaak al snel bitter.

Speculaas is oorspronkelijk een streekgebonden product. Speculaas in Noord-Holland is vaak sterker dan in Zeeland. Daar neigt de lekkernij nog weleens naar Bastogne, net als in België waar men historisch gezien moeilijker aan exotische specerijen kon komen. In principe zit er in de kruidenmix kaneel (80%), anijs, kruidnagel en kardemom. Soms wordt sinaasappelschil of koriander toegevoegd.

Dan de test! Aldi, Albert Heijn en Plus vielen meteen af. „Dit is geen speculaasbrok, meer een soort harde digestief”, klonk het bij Aldi. De brokken van Albert Heijn vond men „niet zoet genoeg en aan de droge kant”. Plus viel niet in de smaak omdat er te weinig speculaaskruiden in zaten.

De brokken die collega’s wel wisten te overtuigen, kwamen van vier merken: 1 de Beste (Dirk/Dekamarkt), G’Woon (Vomar), Sondey (Lidl) en Jumbo.

1. „Een perfecte balans tussen hardheid en knapperigheid, ook niet te zoet”, was het oordeel over de speculaasbrokken van huismerk 1 de Beste van Dirk/Dekamarkt. „Lekker krokant, verreweg de beste.” „Bros, lekker met amandel.” €1,39 per 375 g

2. Op een eervolle tweede plaats staat huismerk G’Woon van onder meer Vomar en Coop. „Prima brokken, lekkere volle smaak.” „Mooi krokant!”m €1,39 per 375 g

3. „Deze brokken smaken vers en zijn lekker stevig”, was het oordeel over Sondey, het huismerk van Lidl. Een enkeling vond de brokken „net iets te hard”. €0,99 per 500 g

4. De brokken van Jumbo maken het speculaasfeestje compleet. „Heerlijk, ik proef een beetje sinaasappel!” „Mooie textuur, volle smaak met voldoende kruiden.” €1,12 per 375 g