Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijken: Suzanne’s inrichting is Scandinavisch met een vleugje disco

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Suzanne Fransen: „Eindeloos schuiven of van kleur veranderen; ik ben nog lang niet uitgekeken.” Ⓒ Rene Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het sprankelende zelfbouwhuis van Suzanne Fransen in Amersfoort.