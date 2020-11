Review: Fuser

Wat is het?

Fuser is een gloednieuwe muziektitel van de makers van Guitar Hero. Waar je in 2006 met plastic gitaarknopjes stond te rammen, wordt alles nu gewoon simpel met een controller gespeeld. Dure nep instrumenten zijn ingeruild voor een virtuele draaitafel die je mag bekleden met een scala aan Top 40-hits van de afgelopen vijftig jaar.

Heel bijzonder is het nog niet, maar dan blijkt ineens dat je de verschillende instrumenten van hitjes als Bad Guy en Blinding Lights los op de mixtafel kunt leggen. Ineens ben je zelf de virtuoso die muziek uit de mouw schudt alsof het niets is. Belangrijk is wel dat je dit op de maat van de muziek doet. Ritmegevoel is wat dat betreft belangrijk net als een goede dosis creativiteit.

Bovenop het uiteenlopende bestaande muziekaanbod van meer dan honderd nummers, kun je het feestje nog groter maken door zelf beats te maken en toe te voegen aan de bestaande mix. Creatievelingen kunnen hun plezier wat dat betreft niet op. Wel zal het begin even puzzelen zijn, gezien er veel informatie op je af komt.

Is het wat?

Fuser knoopt alle mogelijkheden op slimme wijze aan elkaar vast via een geinig verhaaltje. Als groentje sta je op je eerste festival en word je door ervaren rotten geholpen om er een goed feest van te maken. Doordat de game tal van ingewikkelde systemen boven op elkaar plakt, is het fijn dat toch goed aan de hand genomen wordt.

Wie het draaien na verloop van tijd een beetje in de vingers heeft, tovert vervolgens snel een lach op ieder gezicht. Een goede mix voelt al snel alsof het festivalseizoen weer terug is gekeerd, maar dan gewoon in de woonkamer. Jammer is alleen wel dat het vrij lang kan duren voordat je nieuwe nummers vrijspeelt.

Via de online multiplayer kun je hier nog een extra dimensie aan toevoegen. Hierin kun je met twaalf spelers, waarvan vier DJ’s, de draaitafel doorgeven en verzoekjes aannemen van de acht andere spelers. Uiteindelijk wordt beoordeeld wie de beste mix oplevert, terwijl het publiek ondertussen van uiteenlopende stijlen heeft kunnen genieten. Net als op een echt festival!

Plus- en minpunten

+ Mixen is een feest

+ Creativiteit wordt beloond

+ Goede uitleg

+ Multiplayer feestje

- Trage progressie

Conclusie

Al met al is Fuser dan ook een fantastische manier om de gebroken festivalharten weer aan elkaar te lijmen. Via de virtuele podia kunnen muziekliefhebbers naar hartenlust hun creativiteit uiten met een onwijs uitgebreide bibliotheek aan hits en instrumenten. Jammer is wel dat het lang duurt voordat je deze allemaal hebt vrijgespeeld. Gelukkig kun je via de vele opties dit geleidelijk aan wel goed doen terwijl je steeds weer een nieuw feestje bouwt!

Deze review is tot stand gekomen in samenwerking met XGN.nl.