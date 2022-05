Waarom veel mensen gek zijn op snoozen (terwijl het eigenlijk niet verstandig is)

Althans, dat blijkt uit een onderzoek van OnePoll onder 2000 Amerikaanse volwassenen.

24% van de Amerikanen bekent regelmatig op de snooze-knop te drukken. Van de mensen die regelmatig een paar extra minuten in bed smokkelt, zegt 72% dat op een willekeurige ochtend tussen de één en vier keer te doen. Je zou misschien denken dat de maandag de meest favoriete dag is om te snoozen, maar op woensdag (40%) wordt vaker op de beruchte knop gedrukt. Op maandag doet 28% van de respondenten dat. Slechts 16% van de ondervraagden drukt nooit op de snooze-knop.

Opvallend is dat 24% van de respondenten denkt dat die paar minuten extra in bed goed zijn voor hun relatie met vrienden, familie en collega’s omdat ze denken dat ze dan meer uitgerust zijn. Zes op de tien mensen denkt zelfs dat langer in bed liggen goed is voor de relatie met de persoon met wie ze het bed delen.

De mensen die weleens snoozen, vinden het niet erg dat ze daardoor minder tijd hebben om te ontbijten (29%), te douchen (29%) of om hun tanden te poetsen (27%).

Niet uitgerust

Slaapexperts zeggen juist dat snoozen niet verstandig is voor de gezondheid. De slaapkwaliteit neemt namelijk niet toe als je elke tien of vijftien minuten wordt gewekt. Het lijkt misschien fijn om een paar minuten extra te slapen, maar door te snoozen slaap je in de ochtend niet meer diep en daarom rust je niet extra uit.

Tips

Ben jij een fervent snoozer en wil je graag van deze gewoonte af? De meest logische oplossing: ga bij vermoeidheid vroeg naar bed. Als je regelmatig op tijd naar bed gaat, maar pas laat kunt slapen en niet goed uitrust, is het misschien een idee om te laten onderzoeken of je een stoornis in de chronobiologische klok hebt.

Zorg er ook voor dat je wekker ergens staat waar je niet heel gemakkelijk bij kunt terwijl je nog lekker ligt te slapen. Als je echt uit bed moet stappen om de wekker uit te drukken, is de kans groter dat je niet weer verder gaat slapen.

Ook kan het helpen om eens na te denken over een ochtendritueel. Als je jezelf bijvoorbeeld voorneemt om de dag lekker fris te beginnen onder de douche of met een kopje koffie of goed ontbijt, dan heb je iets om naar uit te kijken waardoor het misschien makkelijker voor je wordt om meteen het bed uit te gaan.