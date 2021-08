Dagrecept: Rijk gevulde Finse zalmsoep met aardappeltjes

Het recept is van Gastro Cafe Kallio in Helsinki. Schil de pastinaak, wortel en aardappels en snijd ze in blokjes. Neem een soeppan en fruit de uien glazig in boter. Bak daarna de wortel en pastinaak een paar minuten mee.

Voeg de visbouillon, witte wijn, zwarte peper, lavas en zout toe en laat de soep 20 minuten koken. Voeg vervolgens de aardappelblokjes toe en laat ze 10 minuten meekoken. Dan kunnen de zalmblokjes erbij, draai het vuur omlaag en laat de soep nog 10 minuten pruttelen. Voeg ten slotte de verse dille toe, proef of de soep genoeg smaak heeft en serveer hem met zuurdesembrood en roomboter.

Nodig voor 4 personen:

- 1 dl room, 2 el boter

- 7 vastkokende aardappelen

- 3 wortelen, 2 pastinaken

- 2 uien (gesnipperd)

- 500 g zalm (blokjes)

- 9 dl visbouillon

- 1 dl droge witte wijn

- 1 tl zeezout

- 1/2 tl zwarte peper

- 2 el gedroogde lavas

- verse dille