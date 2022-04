Premium Het beste van De Telegraaf

Restaurantrecensie De Dyck: Fine dining uit eigen moestuin

Door Pieter Nijdam Kopieer naar clipboard

Een ruime eetzaal met glazen doorkijk naar de stal. Ⓒ Rene Oudshoorn

Ha, daar hebben we weer een zaak in de categorie ‘bijzondere restaurants’. Het is de toekomst van onze gastronomie: geen of nauwelijks vlees of vis op de kaart en in plaats daarvan groenten en kruiden uit de eigen moestuin.