Zien: oud vliegtuig wordt omgetoverd tot super-de-luxe verblijf op Bali

Op een klif bij het strand van Nyang Nyang, in het zuiden van Bali, is de 31-jarige zakenman Felix Demin bezig aan een opvallend project. Hij is een oude Boeing 737, die tot 2014 vloog voor de Indonesische vliegmaatschappij Mandala Airlines, namelijk aan het omtoveren tot een spectaculair verblijf dat de naam The Private Jet Villa krijgt.

Het vliegtuig is volledig gestript en wordt omgebouwd tot een villa met twee slaapkamers. Op Instagram deelt Demin een paar tekeningen van het ontwerp dat hij voor ogen heeft.

Zo is onder meer te zien dat The Private Jet Villa wordt voorzien van een terras op één van de vleugels en dat de badkamer met bubbelbad wordt gebouwd op de plek waar de cockpit eerst zat. In het vliegtuig worden ook een luxe keuken en bar gerealiseerd. Voor de ingang van het vliegtuig wordt bovendien een infinity pool aangelegd.

Grote operatie

Denim zegt dat het een flinke klus was om het vliegtuig bovenop de klif te krijgen. Een week lang is hij bezig geweest met deze grote operatie. Het toestel moest in meerdere stukken worden gezaagd voordat het kon worden vervoerd.

Het zal je vast niet verbazen: een overnachting is het oude vliegtuig is niet goedkoop. Op website Expedia is te lezen dat je voor één nacht al snel zo’n 6700 euro zult moeten betalen. De ondernemer hoopt de villa in juli van 2023 te kunnen openen.