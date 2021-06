’Groundhopper’ Hans Douw bezoekt overal ter wereld voetbalstadions, heeft al duizenden middenstippen gezien

Hans Douw bij ADO Den Haag: „Ik beleef net zoveel plezier aan plaatselijke stadions als aan WK-tempels.” Ⓒ foto serge ligtenberg

Het Europees kampioenschap voetbal wordt in twaalf stadions gespeeld. Hans Douw (56) heeft ze allemaal van binnen gezien. Sterker nog: de Voorschotenaar heeft 3000 stadions in alle uithoeken van de wereld bezocht! Hij is een ’groundhopper’, een verzamelaar van stadionbezoeken.