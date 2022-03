In deze Italiaanse regio verdien je 2000 euro als je er besluit te trouwen

Sterren

Op1-presentatrice Welmoed Sijtsma (31) vindt daten ’verschrikkelijk en doodeng’

Toen vorig jaar de relatie van Welmoed Sijtsma met haar jeugdliefde was gestrand, had de Op1-presentatrice het niet bepaald makkelijk en moest ze ’opnieuw leren met zichzelf te leven’. „Sowieso is vrijgezel worden en zijn in een lockdown niet bepaald leuk.”