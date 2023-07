Budgettips: zo bespaar je geld op vakantie

Onderstaande budgettips kregen wij eerder al van Renée Lamboo, die op haar site porterenee.nl tips geeft over sparen, besparen, beleggen, aflossen en hypotheken.

1. Weet hoe geld werkt op je bestemming. Wist je dat koffie op veel plekken in Italië duurder is wanneer je op het terras gaat zitten? Drink je je espresso aan de bar, zoals de meeste Italianen, dan betaal je minder. Benut de lokale regels in je financiële voordeel.

2. Met de auto op vakantie? Zorg dat je een betaalbaar tankstation in de buurt van je verblijf vindt. Vraag de lokale bevolking naar een adresje en mijd dure benzine langs de snelweg.

3. Kook zelf. Op vakantie is het uiteraard verleidelijk om vaak uit eten te gaan. Leuk, maar het kost je een vermogen. Zelf koken is een goedkopere optie. Ben je het als altijd-kokende-ouder beu om achter de pannen te staan? Schakel je kinderen of partner in. Kies wat vaker voor een salade. Toch graag uit eten? Eet dan je lunch in een restaurant in plaats van je diner. Dat is goedkoper en dan kun je ’s avonds af met een baguette met kaas.

4. Ook op vakantie kun je korting krijgen. Veel toeristische steden bieden kaarten aan waarmee je goedkoper van het openbaar vervoer gebruik kunt maken. Of waarmee je gratis bepaalde musea kunt bezoeken. Ook kun je op steeds meer plekken gratis audiotours downloaden.

5. Een dagje op pad? Neem cash het geld mee dat je hebt begroot om die dag uit te geven. Je weet precies wat je hebt te besteden en daar moet je het dan ook mee doen.

