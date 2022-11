Zo haal je het meeste uit je laatste dag op vakantie

Pak de avond ervoor in

Wacht niet met je koffer inpakken tot het laatste moment. Zorg dat je de avond voordat je vertrekt alles al ingepakt hebt. Dat voorkomt stress op de dag zelf en zo houd je tijd over voor leukere dingen.

Boek een late vlucht

Om zo veel mogelijk uit je laatste vakantiedag te halen, is het wel zo handig als je zo veel mogelijk tijd hebt voor leuke dingen. Kijk daarom bij het plannen van je vakantie altijd of het mogelijk is om een middag- of avondvlucht te boeken. Op die manier heb je in de ochtend nog tijd om iets leuks te ondernemen.

Vraag om een late check-out

Heb je een middag- of avondvlucht? Check dan of het mogelijk is om bij je accommodatie een zogenaamde late check-out aan te vragen. In veel gevallen is het namelijk mogelijk om (tegen betaling) langer gebruik te maken van je hotelkamer. In plaats van elf uur ’s morgens hoef je dan bijvoorbeeld pas om drie uur ’s middags uit te checken. Ideaal als je nog even wil douchen of wil omkleden voordat je naar het vliegveld gaat.

Activiteit

Heb je ’s morgens nog tijd over om iets leuks te ondernemen? Kijk eens of het mogelijk is om nog een laatste activiteit te doen die niet al te lang duurt en bovendien ontspannen is.

Ben je bijvoorbeeld in een stad, maak dan een stadswandeling, bezoek wat winkels waar je niet eerder aan toe gekomen was of ga lekker ergens uitgebreid ontbijten. Zit je aan het strand? Neem dan nog een lekkere duik of maak een strandwandeling. Het is in ieder geval belangrijk dat het lekker ontspannen is; de reis terug naar huis zal namelijk al druk genoeg zijn.

In de buurt van de luchthaven

Wil je op je vertrekdag nog graag iets ondernemen, maar vind je dat spannend omdat je bang bent dat je niet op tijd op het vliegveld bent? Kijk dan eens of er in de buurt van de luchthaven (op maximaal 30 minuten rijden) iets leuks te doen of te zien valt.

Buffer

Maar: let wel altijd op de tijd! Mocht je op je vertrekdag nog op pad willen, houd er dan rekening mee dat je ruim voldoende tijd incalculeert om op de luchthaven te komen. Het kan zomaar gebeuren dat je in een file terechtkomt of dat er niet meteen een taxi beschikbaar is die je naar de luchthaven kan brengen. Door met dit soort zaken rekening te houden, voorkom je stress.