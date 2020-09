Recept van de dag: Salieboter maken

Mix of prak de boter goed door elkaar tot deze mooi luchtig is. Er zijn twee manieren om salieboter te maken. Gewoon de fijngesneden salie door de boter prakken, oprollen in plasticfolie en de ijskast in, of de manier waarop de smaak echt in de boter komt.

Snij twee derde van de salie heel fijn. Meng dit direct met twee derde van de boter.

Daarnaast laat je de rest van de boter warm worden. Leg er de hele salieblaadjes in. Laat de boter zo heet worden dat de blaadjes gaan borrelen en kleur verliezen. Warmer mag het niet worden. Vuur uit. Pers de knoflook uit en voeg toe. Misschien nog een draai met de pepermolen. Vis de salieblaadjes uit de gesmolten boter.

Wacht nog even en meng dan de twee boters met elkaar. Schep de boter op een stuk plasticfolie. Modelleer tot een rol. Draai strak op en dicht aan de uiteinden.

Laat minimaal 3 uur in de koelkast opstijven. Dan gebruiken of het vriesvak in. Spaghetti koken, stukje salieboter. Heerlijk!

Nodig voor twee rollen:

• 250 gram gezouten boerenboter op kamertemperatuur

• 15 gram salie

• 1 teentje knoflook

• peper