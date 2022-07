Waarom hadden oude Egyptenaren ’gids’ voor hiernamaals nodig?

Tekeningen en hierogliefen op de fraai gerestaureerde, 17 meter lange papyrusrol, ook wel ’dodenboek’ genaamd, tonen hoe de oud-Egyptische handelaar Qenna zich dankzij magische spreuken een bevoorrechte positie verwerft in het Dodenrijk van de god Osiris. De spreuken hielpen de dode de beproevingen op zijn reis door de onderwereld te doorstaan. Zij vormden een soort gids met bezweringen voor elk soort gevaar.

Vuurmeer

Het was hard namelijk hard werken voor een overledene om een krachtig eeuwig wezen te worden tussen de goden in het hiernamaals. Hij moest tal van gevaren trotseren zoals het Vuurmeer en kolkende wateren waaruit monsters opdoken. Uiteindelijk moest hij aankomen in de hal des oordeels en zich verantwoorden tegenover 42 mannelijke en vrouwelijke rechters, die zijn hart wogen om vast te stellen hoe zwaar het was van de zonden. Daarbij hielpen de juiste antwoorden en bezweringen.

Essentieel voor een leven na de dood was de toegang tot het eeuwige Rietmoeras, te vergelijken met ons Paradijs. Daar groeide graan voor brood en bier en vlas voor kleding.

Mensenhoofd

Qenna ziet daar ook zijn ouders terug. Maar het summum wat je kon bereiken was als jouw Ba, jouw ziel en geheugen, in de vorm van een vogel met een mensenhoofd overdag naar het land der levenden kon vliegen om naasten en verwanten bij te staan.

Toen directeur Caspar Reuvens ’De papyrus van Qenna’ in 1835 kocht op een veiling van Sotheby’s in Londen was het al in twaalf stukken. Voor de handzaamheid werd het in Leiden in 38 vellen geknipt, die tussen glasplaten werden bewaard. Niemand wist wat de volgorde was van het dodenboek, dat van rechts naar links wordt gelezen. Onderzoek heeft nu uitgewezen hoe het was opgevouwen. Aan de zwarte vlekken is zelfs te zien welke delen het dichtst op de mummie of de grafkist hebben gelegen, waarover tijdens het begrafenisritueel zwarte vloeistof met hars werd gegoten.

Restaurator Eliza Jacobi werkt aan de papyrus van Qenna.

Museumrestaurator Eliza Jacobi gaf als enige specialist van papyrus in Nederland leiding aan een team van vijf andere papierrestauratoren. Vooraf gingen fotografen en onderzoekers aan de slag, die onder meer met ultraviolet en infrarood licht de verschillende papyruslagen, inkt, pigmenten en de oude restauraties analyseerden. „Vroegere restauraties hebben duidelijk nieuwe beschadigingen opgeleverd”, zegt restaurator Juliet Baines. „Maar je weet niet wat er misschien verloren was gegaan als ze het niet hadden gedaan.”

Lopende band

Volgens Daniel Soliman, conservator Egypte en Nubie, waren de teksten in een dodenboek tot op zekere hoogte gestandaardiseerd. „Het schrijven van dodenboeken gebeurde aan de lopende band in ateliers. De naam van de dode werd pas later ingevuld”, vertelt hij. „Het verschil zit hem vooral in de keuze die men maakte uit bestaande spreuken. Dit dodenboek uit circa 1300-1275 voor Chr. is met 40 spreuken heel uitgebreid wat tekst en plaatjes betreft. Het wegen van het hart door de god Thot in de gedaante van een baviaan en de godin Maat van de rechtvaardigheid is gebruikelijk. Maar heel zeldzaam is de passage die we hier zien waarin Qenna na het wegen in het Huis van de Harten op zoek gaat naar zijn eigen hart om het terug te kunnen plaatsen.”

’De papyrus van Qenna’,

RMO, t/m 4-9-22.