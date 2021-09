6 x tips voor ouderen om langer thuis te kunnen wonen

De tijd dat je op respectabele leeftijd je vertrouwde huis verliet om in een bejaarden- of verzorgingshuis te gaan wonen, is voorbij. Het overheidsbeleid is erop gericht om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen en dat is voor velen goed nieuws.

Sociaal netwerk

Over het algemeen blijken mensen namelijk gelukkiger te zijn als zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daar bestaat immers al een sociaal netwerk van buren en vrienden, je kent de buurt en al zijn voorzieningen. Bovendien zijn woonlasten vaak lager omdat een groot deel van de hypotheek is afgelost.

Hoe fijn een vertrouwde plek ook is, de woning moet geschikt zijn om thuis te blijven wonen. Ook als je slecht ter been zou worden of bijvoorbeeld met (beginnende) dementie te maken krijgt.

Een levensloopbestendige woning is het ideaal: alles gelijkvloers, geen drempels, een inloopdouche en brede deurposten waar eventueel een rolstoel doorheen past. Nog mooier is het indien het huis ook nog in de buurt van winkels, een buurthuis en medische voorzieningen is gelegen.

Helaas is dat ideaalbeeld niet altijd de realiteit. Desondanks zijn er manieren om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

1. Allereerst is het zaak om valpartijen te voorkomen. Verwijder vloerkleden of kies voor vlakke, gladgeweven kleden met antislip. Plaats in het geval van drempels drempelhulpen en laat de vloer van de badkamer met antislip coaten. Plaats valbeugels in de douche, toilet en bij wastafels.

2. Wordt traplopen moeilijk? Tussentreden zijn een oplossing voor wie de volledige stappen niet meer kan zetten. Als dit niet (meer) voldoet, is een traplift een goede, maar vaak kostbare oplossing. Een tweedehands exemplaar kan vaak duizenden euro’s schelen.

3.Vervang een gaskookplaat door inductie. Dat wordt niet te heet, kent geen open vuur en is bovendien makkelijk schoon te maken.

4. Een groot aantal apps helpt eenzaamheid tegengaan, ook voor ouderen. HiP Helpt is de app van stichting Hulp in Praktijk en koppelt vrijwilligers aan mensen die hulp of contact zoeken. Op langerthuisinhuis.nl vind je een lijst met apps die eenzaamheid tegengaan.

5. Niet meer helemaal goed ter been of wat in de war? Een mobiel alarm biedt uitkomst. Eentje met gps is overal te gebruiken, waardoor mensen makkelijker naar buiten durven. Dat heeft weer een positief effect op de spierkracht, wat de kans op vallen weer vermindert.

6. Techniek biedt uitkomst: een robotstofzuiger neemt werk uit handen. Lichtsensoren zorgen bij nachtelijk toiletbezoek voor automatische verlichting. Een slimme speaker helpt met zo ongeveer alles: vraag hemde tijd, om iemand te bellen, welk weer het wordt of om de lichten aan te doen.