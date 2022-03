Deze dromen houden slapers wereldwijd het meest bezig

Mornings.co.uk, een Britse vergelijkingssite voor bedden en matrassen, heeft uitgezocht naar welke dromen er per land maandelijks het meest gegoogeld wordt.

Om tot die resultaten te komen, analyseerden ze de Google-zoekopdrachten naar dromen per land. Dit vertelt dus niet waarover we het meeste dromen, maar wél welke dromen slapers wereldwijd het meeste bezighouden. (Want waarom zou je een saaie droom gaan googelen?)

Tanden

In Nederland wordt, zo zegt het onderzoek, per maand zo’n 1600 keer gegoogeld naar dromen over tanden die uitvallen. Dit zou overigens kunnen betekenen dat je je onbewust angstig of gestrest voelt.

Bekijk ook: Door corona zijn we anders gaan dromen

Ook in het Verenigd Koninkrijk, Amerika, Canada en Australië wordt op internet het meest naar tandenloze dromen gezocht, maar naar dromen over slangen googelen wereldwijd de meeste mensen. Een droom over slangen is namelijk in meer dan een derde van de landen, van Brazilië en India tot Kazachstan en Egypte de meest gegoogelde droom.

Andere dromen over dieren die populair zijn op internet gaan over muizen, luizen, duiven, eekhoorns en vissen.

Ex

Behalve dieren en tanden die uitvallen, zijn er nog meer populaire onderwerpen die ons bezighouden in onze slaap. Zo wordt er in Japan, Togo en Madagaskar veel gedroomd over exen en willen Zuid-Koreanen weten wat het betekent als ze dromen dat ze in het water vallen.

Benieuwd naar welke dromen het meest gezocht werd op Google? De volledige lijst vind je hier.