Vrij spel wind en water op Marker Wadden Het ultieme vogelparadijs voor natuurliefhebbers

Door Katina Stavrianos

In vogelparadijs Marker Wadden kan de natuur volledig haar gang gaan. Ⓒ 123RF

In de zeven jaar dat Nederlands jongste natuurgebied Marker Wadden bestaat, hebben al zo’n 150 vogelsoorten de eilanden weten te vinden. De meeste komen in voorjaar en in de zomer. Maar de winter is bij uitstek de tijd om dit vogelparadijs te zien zoals het is bedoeld. Want op niet veel plaatsen in Nederland mag het water zo zijn eigen gang gaan, wat een bijzondere uitwerking op de natuur heeft.