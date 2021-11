Zo vieren onze lezers het Sinterklaasfeest

En óf u de verjaardag van de goedheiligman viert! In veel huishoudens worden volop schoentjes gezet met daarin tekeningen voor de sint en pieten. Ook wordt al over het verlanglijstje nagedacht.

Bij Christa en Jeroen Donkelaar mogen de drie kinderen ieder drie dingen opschrijven die ze graag van Sinterklaas willen hebben. „Zo hebben we op pakjesavond een jutezak vol cadeaus die we een voor een uitpakken.”

M. Deken mailt dat het traditie is om met alle (klein)kinderen Sinterklaas te vieren. De jongsten die nog geloven, mogen een verlanglijstje inleveren en vervolgens doen de grotere kinderen de kopen. „Met hen trekken we ook lootjes en een rijm is verplicht. Na afloop blijft iedereen slapen. De volgende dag ontbijten we met appeltaart.”

Dan zijn er ook een paar lezers die het kinderfeest overslaan. J. Nagtetaal omdat de lol er volgens hem vanaf is door de discussie om de kleur van de pieten. Jenny van de Werken viert op 5 december liever haar eigen verjaardag en Pasqual Rietsma geeft de voorkeur aan kerst. „Véél gezelliger! Hopelijk mogen we dan meer dan vier mensen thuis ontvangen.”

Toen ik nog in het feest geloofde, keek ik altijd erg uit naar pakjesavond. In de jaren daarna werd het in ons gezin traditie om een surprise en gedicht te maken. Vreselijk! Ik vier liever Kerstmis met cadeaus onder de boom.

M. van As

Ik doe niet aan Sinterklaas. Nooit gedaan. Ik vind dat je dan kinderen voor de gek houdt. Zelf heb ik, 75 jaar, zes kinderen en heb altijd verteld dat Sinterklaas een spelletje is.

Ria van Galen

Op 5 december word ik 70 jaar. Toen ik kind was, waren het nare verjaardagen. Niemand kwam omdat ze zelf feest hadden. Door corona vind ik het weer niks, maar mijn man en ik hebben een huis in Winterswijk gehuurd waar we samen lekker gaan eten en fietsen.

Jenny van de Werken-Biesheuvel

