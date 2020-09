Recept van de dag: Mossel-kaassoep

Aardappel denk ik. Het is overdag wel warm maar de avond is koel en vraagt energie. Mooi, dat hebben we. Heb je een brie in huis? Al een dagje het liefst dat die al begint te geuren. Valt je wat op? Brie en de nazomer ruiken naar elkaar.

En mosselen natuurlijk. Witte wijn, heerlijk.

Begin met het openen van de mossels. Het liefst een wok, beetje olie of boter, helemaal mooi met een gesnipperd Spaanse pepertje. Gewoon op een hoge vlam wokken tot ze opengaan. Haal nu de mossels uit de schelp en zet apart. Nu het kookvocht door een doek zeven. Bak de blokjes aardappel met de ui in wat olie. Giet er witte wijn bij en het woknat bij. Kook de aardappels tot de gaar zijn. Zet de staafmixer erin. Proef, breng op smaak met zout en peper. Roer de blokjes brie erdoor, en doe mosselen erbij. Proef en nu de room erbij. Niet meer koken. Peterselie er over. Dit serveer je met vers stokbrood.

Nodig voor twee personen:

1 kg mosselen

2 ui gesnipperd

250 gr aardappel in blokjes

1 fles volle witte wijn

150 gr brie in blokjes

1/8 l slagroom

Zout en peper

Fijngesneden peterselie