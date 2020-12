’Impact’houdt gemoederen bezig

Voor ’impact hebben’ wordt op de lijst het oerHollandse ’inslaan’ als alternatief geboden. Dus in plaats van het, vooral in verband met corona veelgehoorde ’Dat heeft best wel impact’ kan dus gewoon worden gezegd: ’Dit slaat in’ en als het heel erg is: ’Dit slaat in als een bom.

Gemakzucht

„Sommigen denken dat het interessant staat om een Engels woord te gebruiken”, meent een van de redactieleden van de lijst, Dick van Zijderveld. „En anderen bezigen het uit gemakzucht. Ze horen en lezen veel Engelse en Amerikaanse teksten en nemen zo’n woord als impact liever over dan dat ze moeten nadenken over hoe je in het Nederlands zegt. Ze vinden het ook handig want met een Engels woord hoef je minder precies te formuleren wat je bedoelt.”

Vooral dat laatste beschouwt de van huis uit socioloog als een nadeel. „Wat iemand zegt moet duidelijk zijn.”

Ingeburgerd

Taaladviseur Tamara Mewe van het Genootschap Onze Taal wijst erop dat impact weliswaar is ingeburgerd maar dat overmatig gebruik ervan onnodig is „met zoveel mooie Nederlandse mogelijkheden.”

Ze noemt onder andere ’gevolg’ en ’inwerking’ Als alternatief voor impact hebben adviseert ze: ’grote gevolgen hebben’, ’de gemoederen bezig houden’, ’opschudding veroorzaken’ en ’consequenties hebben’.