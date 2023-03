Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijken: van gedateerd en stoffig naar kleurrijk en Mid-century

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Kelly van Herk is dol op vintage. Ⓒ Rene Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het rijtjeshuis van Kelly van Herk en Patrick Verweij in Boskoop dat in de loop der jaren de nodige veranderingen onderging.