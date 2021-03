Binnenkijken: zo ziet het eerste ruimtehotel eruit

Orbital Assembly Corporation (OAC) zal over vier jaar beginnen met de bouw van het hotel dat voor een deel verkocht wordt aan onder andere NASA en ESA voor ruimteonderzoek.

De rest van Voyager Station is bedoeld voor ruimtetoeristen. Er is plek voor zo’n vierhonderd gasten die onder andere gebruik kunnen maken van een spa en fitnessruimtes. Vakantiegangers kunnen in het hotel ook een concert bijwonen of een boek lezen in de bibliotheek. Maar waarom zou je eigenlijk, als je uitzicht op de maan en de aarde hebt?

Vakantiegangers zullen niet al zwevend vakantie vieren; in het hotel dat een baan rond de aarde moet maken, wordt namelijk kunstmatige zwaartekracht gegenereerd.

Het is nog niet bekend wat een nachtje in Voyager Station zal kosten.

