Recept van de dag: kayanas of Griekse omelet

De kalamata olijven voor dit gerecht kan je tegenwoordig ook in Nederland gemakkelijk krijgen. Lukt dat niet, neem dan andere zwarte olijven.

Nodig voor vier personen:

• 450 gr tomaten, in blokjes

• 2 uien, gesnipperd

• 300 gr aardappelen, in wiggen (gepoetst maar ongeschild)

• 200 gr feta in blokjes

• 12 eieren, losgeklopt

• 125 gr zwarte olijven

• 2 theel oregano, fijngehakt

Bereiden:

De aardappels die je in wiggen hebt gesneden, in hete olijfolie frituren. Overigens, ik kook al jaren en jaren hoofdzakelijk met Griekse olijfolie. Italiaanse wantrouw ik, Franse is vaak erg duur en Spaanse kan zo enorm in kwaliteit verschillen, maar Griekse is altijd goed.

Laat aardappels als ze een mooi kleurtje hebben uitlekken op keukenpapier. Fruit de uien in olijfolie en stoof dan de tomaten mee. Feta erbij en goed roeren. Dan mogen de olijven erbij en natuurlijk de oregano. Vorig jaar kreeg ik een plant waar Griekse oregano op stond.

Hij geurt nu sterker van alle andere kruiden in de tuin. Klop de eieren los, schenk ze bij de tomaten. Roer even en bak de omelet. Vier tot zes minuten. En dan in punten snijden en genieten in je eigen tuin, of op het balkon. Groene salade erbij. Hoezo de grens over?