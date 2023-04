Dagrecept: Gratin van linzen en wortel

Neem deze gratin van linzen en wortel, vol smaak en ook niet zo zwaar. Dit recept is van die leuke Joke Boon uit haar boek Linzen (Nw A’dam) en met mooi krokant brood erbij heb je een volwaardige maaltijd!

Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook de linzen met de laurierblaadjes in ruim water beetgaar. Laat uitlekken in een zeef en verwijder de laurier. Verhit de olie in een ruime koekenpan en fruit ui en knoflook 8 minuten af en toe omscheppend aan.

Voeg de wortel en tijm toe en bak omscheppend 5 minuten mee. Verkruimel het bouillonblokje en schep dit met de linzen door het ui-wortelmengsel. Breng op smaak met peper. Doe het mengsel in een ovenschaal. Schenk de room erover. Meng paneermeel en parmezaan in een kom en strooi over de linzen. Verdeel er ook vlokjes boter over. Zet de schaal in de oven en bak 20-25 minuten totdat hij een mooi, knapperig korstje heeft.

Nodig voor 4 personen:

- 225 g bruine linzen (gewassen)

- 2 laurierblaadjes

- 2 el olijfolie

- 2 uien (grof gesnipperd)

- 2 teentjes knoflook (geraspt)

- 300 g wortel (geschild en in kleine blokjes)

- 2 tl gedroogde tijm

- 1 paddenstoelen-bouillonblokje

- versgemalen peper

- 200 ml slagroom

- 50 g paneermeel

- 80 g geraspte parmezaan

- 20-30 g boter (in vlokjes)