’Het gaspedaal van de camper begaf het’

Mooiste herinnering

Twee jaar geleden zijn we in mei met z’n drieën naar Mexico geweest, waar we een mooie rondreis maakte. We hebben tempels beklommen, gezwommen met schildpadden, kanogevaren mooiste water ooit in Bacalar en gekitesurft langs Flamingo’s in Holbox. Het was fantastisch!

Dit was drama

Na een lange dag surfen en suppen in Penzance, Cornwall VK, reden we terug in onze Volkswagen T2, oldtimer campervan. We waren helemaal kapot van het surfen, de zon en met een huilend kind op de achterbank begaf het gaspedaal van onze camper het. Hij bleef hangen waardoor stoppen langs de kant van de weg de enige optie was. Gelukkig rijdt hij niet zo hard dus echt eng was het niet, maar wachten op de ANWB in zo’n uithoek leek de enige optie.

Echter na 15 minuten al reed er een nog veel mooiere oldtimer T1 VW langs die direct rechts omkeer maakte toen hij mij met een huilend kind langs de weg zag staan. Vanuit de verte zagen we al aan de glimmende VW T1 Samba dat dit een liefhebber moest zijn.

Het bleek uiteindelijk een afgebroken veertje te zijn. Een probleem dat zo verholpen was.

Langste vertraging ooit

Ik heb een nacht op de luchthaven van Cannes doorgebracht. Dit was echt verschrikkelijk want ik was met vriendinnen en collega’s naar een reclamefestival geweest dat vooral draait om de leuke feestjes. Het grootste gedeelte van de club vloog zonder vertraging terug naar Amsterdam en ik was de gelukkige die met mijn bazen heel de nacht, nog brakjes van de feestjes, op een bankje moest wachten op onze terug vlucht naar Rotterdam.

Ultieme vakantiegadget

Mijn Laguna Treasures-ketting, waarvan je de pendant kunt vullen met zand van je favoriete strand en dus altijd je reisherinneringen bij je hebt.

Het gekste dat ik meemaakte

In Sri Lanka leggen ze de toeristen erg in de watten. Ze leggen bloemblaadjes op je bed, laten bloemetjes drijven in je wastafel en maken van je kleding hele origami kunstwerken. Zo hadden ze van onze vuile onderbroeken een kraanvogel gevouwen en die prachtig op ons bed gedecoreerd.

Dit gaat altijd mee

Kites, sup en surfplank. Onze camper is meestal erg vol geladen met mijn hobby's. Ik kan niet heel lang stil zitten dus een beetje actie op het water vind ik erg leuk. Bovendien smaken de biertjes daarna extra lekker! O, en teenslippers! Het is pas vakantie als je op slippers loopt en zand tussen je tenen voelt.

