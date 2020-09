Dit is de oplossing voor koude voeten in de winter

Deze week vielen de mussen nog van het dak, maar het Nederlandse klimaat kennende, kunnen we binnen de kortste keren weer een dikke trui aan. Wie last van koude voeten heeft, moet vast weleens vloerverwarming hebben overwogen.

Vaak wordt gedacht dat vloerverwarming vooral iets voor in de badkamer is. Dan hebben we het over de elektrische variant. Als gebruik van warm water wordt gemaakt, kan het systeem in huis echter ook als hoofdverwarming worden gebruikt.

Verspreiding

Omdat de warmte uit de vloer komt die eigenlijk als één grote radiator functioneert, ontstaat een optimale verspreiding met energiebesparing als mooie bijkomstigheid. Groot voordeel voor de esthetici onder ons: die oerlelijke losse radiatoren zijn meteen verleden tijd.

Er is echter ook een aantal nadelen. Hoewel een houten vloer zeker mogelijk is, kan het best worden gekozen voor keramische vloerafwerking of voor een PVC- of gietvloer. Deze hebben een lage warmteweerstand, wat een snelle opwarming mogelijk maakt.

Vloerverwarming als hoofdverwarming is bovendien alleen mogelijk indien de woning is voorzien van goede isolatie en niet al te hoog is. In die gevallen zijn echt radiatoren nodig en blijft een verwarmde vloer een prettige pre voor spelende kinderen of mensen van koude voeten.

Ook zou eigenlijk veertig procent van de vloeroppervlakte vrij moeten zijn om de verwarming optimaal te laten werken. In volgepakte kamers werkt het dus niet goed. De aanschafprijs kan hoog zijn, vooral als wordt gekozen voor een systeem op waterbasis, hoewel een deel kan worden terugverdiend door lager energieverbruik.

Er zijn twee systemen: gebruik van warm water dat via buizen door de vloer wordt geleid. Die kunnen in cement worden geplaatst of bijvoorbeeld op een noppenplaat worden gelegd. Bron is de cv-ketel of de warmtepomp. Of plaatsing van elektrische matten of kabels. Gemakkelijk aan te leggen, maar door het hoge energieverbruik eigenlijk alleen geschikt voor bijverwarming in kleinere ruimtes zoals de badkamer.

Koelen

Waar vaak niet bij wordt stilgestaan: het water-vloersysteem kan in de zomer het huis ook koelen. Daarvoor is wel een koelmachine nodig. Te koud mag niet, want dan ontstaan condensvorming en een spekgladde vloer, met alle gevaren van dien.

Volgens de site vloerverwarming.nl kost de aanleg van vloerverwarming als hoofdverwarming in een kamer van 60 vierkante meter zo’n 1500 euro. Dit is uiteraard een richtprijs en sterk afhankelijk van eventuele extra werkzaamheden. Omdat de kosten voor een groot deel uit arbeidsloon bestaan, loont het zeker om bij minstens drie installateurs een offerte op te vragen.