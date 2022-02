Zo blijft je betonnen aanrechtblad het langst mooi

1. Een betonnen aanrechtblad is doorgaans behandeld met een water- en vlekbestendige coating. Dat kan een PU-lak zijn of een epoxy-coating die excellente bescherming biedt tegen intrekkend vuil en vooral tegen zuren. Ook wordt beton wel met lijnolie of bijenwas behandeld. Deze onderhoudsbeurt moet regelmatig worden herhaald.

2. Let, ook als het beton is gecoat, op met zure producten zoals citroen, sinaasappelsap of wijn. Deze kunnen bij langdurig contact doffe plekken veroorzaken. Kijk extra uit met mousserende dranken en olie of vet. Rubber dopjes onder keukenapparatuur kunnen verkleuringen op beton veroorzaken.

3. Morst u, veeg dit dan snel met een doek op. Wil een vlek niet weg? Leg er een vochtige doek op en laat deze minstens een half uur weken. Daarna is de vlek makkelijker te verwijderen.

4. Dagelijks schoonmaken, bij voorkeur met groene zeep. Dat laat meteen een beschermlaagje achter.

5. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met citroen of bijtende middelen als soda, chloor en ammonia. Schuurmiddelen of -sponzen beschadigen de coating.