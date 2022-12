Buiten zijn hielp tegen de depressie van Bart (26)

Bart Holsappel is 26 en kampt met een depressie en overgewicht. Hij volgt een intensieve behandeling bij de GGZ en een opleiding en/of baan zitten er nog even niet in. Bart is vanuit GGZ Dimence Groep wel met wandelen begonnen: twee keer per week met een groepje in het Zwolse Zandhove Bos. Er gaan twee vrijwilligers mee en doorgaans wordt vier tot zes kilometer afgelegd.

Het doet de Zwollenaar veel goed om regelmatig buiten te zijn. „Ik heb minder last van mijn depressieve klachten. Ook heb ik meer energie om andere dingen te doen en mijn slaapritme is verbeterd. Daardoor heb ik weer veranderingen in mijn levensstijl kunnen aanbrengen: ik stopte met roken en ben gezonder gaan eten.”

Wachtlijsten

De wachtlijsten voor een behandeling in de GGZ tellen momenteel maar liefst 80.000 mensen. Meer de helft moet langer wachten dan de norm van 14 weken. Om te voorkomen dat hun situatie verslechtert, hebben verschillende organisaties -verenigd in de Groene GGZ- de handen ineengeslagen en Het Groene Perspectief gelanceerd. Het motto: van wachtlijst naar groene actie. De natuur als groene heelmeester met activiteiten zoals meehelpen in de buurtmoestuin of een natuurgebied, dieren verzorgen of, zoals Bart, deelnemen aan door coaches begeleide wandelgroepen.

Annette Bol werkt als loopbaanadviseur-coach/wandelcoach bij de deelnemende GGZ-instelling Parnassia Groep. Haar werkplek is de natuur en zij ziet wat verkeren in het groen doet met haar coachees. „In de eerste plaats geeft het ontspanning. Omdat je vanzelf gaat kijken en ruiken en zo je zintuigen gebruikt, maak je je hoofd leeg.”

Daarnaast zijn er in het bos veel metaforen te vinden die haar cliënten helpen met andere ogen te kijken naar zichzelf en de situatie waarin zij verkeren. „Neem alleen al de seizoenen, Nu is het koud, grijs en donker, maar straks komt de lente weer. Het is prettig om daarop te kunnen vertrouwen..”

Wandelen geeft zo mooie aanknopingspunten om gesprekken te voeren. Veel mensen worstelen met de hoge eisen die in de huidige maatschappij aan hen worden gesteld en ervaren een voortdurende ratrace. „Het is vaak oordelen en beoordeeld worden. Maar in het bos staan gewoon mooie én lelijke bomen en ze mogen er allemaal zijn. Ze worden nergens op afgerekend. Dat ervaren is de helende kracht van de natuur.”

Klachten

Het Groene Perspectief is een steuntje in de rug; uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de wachtlijstproblematiek wordt aangepakt. Maar verblijven in de natuur heeft een bewezen positief effect op de mentale toestand van mensen, weet Jolanda Maas. Zij is VU-onderzoekscoördinator Groene GGZ. „Bovendien is er nu helemaal niets voor patiënten op de wachtlijst, wat betekent dat hun klachten kunnen verergeren.”

Uit meerdere onderzoeken blijken de positieve effecten van groen. Stress neemt af en deelnemers ervaren ontspanning. Het dagritme komt weer op gang en ze hebben contact met lotgenoten. Er ontstaat meer zelfvertrouwen en ook door te bewegen, gaan mensen zich een stukje beter voelen. Het blijft wel maatwerk: de een houdt van wandelen terwijl de ander liever in een moestuin of in een natuurgebied werkt.”

Bart Holsappel houdt het bij wandelen: „Ik heb goede contacten met andere deelnemers gelegd. Ik heb moeite om activiteiten alleen of vanuit mezelf te doen, dus dat is een grote hulp.”