Mode, magie en muziek in Milaan

In ons comfortabele hotel met de Dom van Milaan (Il Duomo) en de overdekte winkelpassage Galleria Vittorio Emanuele om de hoek en het wereldberoemde operagebouw La Scala op vier minuten lopen, maakt zich een lichte opwinding meester van de deelnemers aan de muziekreis die we deze dagen maken. In de stad die mode ademt, van ongeëvenaarde koffie, bakkers die hun klanten verleiden tot een gelukzalige glimlach en alom aanwezige genieën als Verdi en Da Vinci, staan ons drie avonden op rij te wachten in de legendarische La Scala.

Uitverkocht

„Probeer daar maar eens kaarten voor te krijgen”, zeggen de ervaringsdeskundigen, die vaker op een muziekreis zijn geweest. „Ondanks de 2800 zitplaatsen is het soms maanden van tevoren uitverkocht. Dat is een belangrijke reden om voor een groepsreis te kiezen. Alles is tot in de puntjes georganiseerd, tot goede restaurants aan toe. Je bent met mensen die dezelfde interesses hebben en dankzij de muziektoelichtingen van de deskundige reisleider weet je precies wat je te wachten staat en waar je op moet letten. Het enige wat je zelf moet doen, is genieten.”

Normaal maken ze individuele reizen. Met de camper door Europa, naar de kinderen in Australië, of met een truck door Afrika. Maar voor een bezoek aan Milaan en La Scala, waar grootheden als Maria Callas en Pavarotti furore maakten, zijn ze graag met gelijkgestemden.

„Kijk hier is het conservatorium waar Verdi geweigerd werd en dat nu zijn naam draagt”, zegt onze vrolijke stadsgids Esther Ghezzi in vlekkeloos Nederlands. Ze heeft een Milanese vader en een Nederlandse moeder. Even verderop wijst ze op het huis waar Maria Callas tien jaar woonde en op het rusthuis Casa di Riposa, dat Verdi vlak voor zijn dood in 1901 stichtte voor verarmde kunstenaars. „Verdi, die het boegbeeld was van de Italiaanse opera noemde dit zijn mooiste ’opera’ in de betekenis van ’werk’. Het was bestemd voor musici die minder geluk hadden gehad dan hij of die van hun geld hadden genoten in plaats van te sparen.”

Met Esther brengen we ook een bezoek aan een van de oudste musea in Italië, de Pinacoteca Ambrosiana, waar een Caravaggio hangt, werk van Raphael, maar ook heel toepasselijk een portret van een musicus door Leonardo da Vinci. Da Vinci, wiens Laatste Avondmaal te zien is in het Dominicaner klooster Santa Maria delle Grazie, verbleef 19 jaar in Milaan. In de bibliotheek Ambrosiana zijn fantastische tekeningen van hem te zien uit de Codex Atlanticus.

In het eeuwenoude museum Pinacoteca Brera vind je behalve kunst ook de wereldberoemde muziekbibliotheek Archivo Ricordi. Ⓒ 123rf

Muziekbibliotheek

Een ander eeuwenoud museum is de Pinacoteca Brera met daaraan verbonden de wereldberoemde muziekbibliotheek Archivo Ricordi. Bij hoge uitzondering krijgen we daar partituren te zien van Verdi en Salieri en het belabberde notenschrift van Puccini (hij had een slechte rechterhand). „De tenor Placido Domingo zou 20 minuten langskomen, maar bleef uren studeren op het muziekschrift waarin Verdi noten heeft doorgehaald en veranderd,’ vertelt de bibliothecaresse, die ook een kattenbelletje laat zien waarin Verdi vraagt of iemand misschien de broche van zijn vrouw heeft gevonden.

High tea

In het chique Grand Hotel Et De Milan, waar onze reisleider Leendert Booyens zijn muziektoelichtingen houdt, was Verdi vaste gast. De eerste dag licht Leendert, die al 35 jaar als fagottist in diverse orkesten en muziekgezelschappen speelt, het symfonieconcert van die avond toe tijdens een overdadige High Tea. De dagen erna krijgen we ’s morgens tijdens de koffie met Italiaanse lekkernijen alles te horen over de Verdi-opera ’Een gemaskerd bal’ (Un ballo in maschera) en het romantische ballet Sylvia of de nimf Diana.

Reisleider en musicus Leendert Booyens geeft muziektoelichtingen in het chique Grand Hotel Et De Milan. Ⓒ thea Detiger

„Ik houd van reizen en van mensen en ik vind het leuk om mijn kennis en ervaring te delen”, zegt de altijd opgewekte musicus, die met zijn vergezichten een extra dimensie aan de beleving geeft. Beeldend vertelt hij hoe de alle drie jong gestorven componisten Schubert (31), Mozart (35) en Mendelssohn (38) zich hebben laten inspireren door Italië.

„Mendelssohn nam op zijn 21e een tussenjaar waarin hij een reis maakte in de voetsporen van Goethe. Vanavond hoor je in de Italiaanse symfonie zijn muzikale ansichtkaart. Stel je voor dat je ’s morgens de gordijnen opentrekt en de zon ziet schijnen.”

Wereldsterren

Die zon zien we dezelfde avond ook schijnen in het kunstig gevlochten roodblonde haar van de jonge vrouwelijke dirigent Speranza Scappuci.

Terwijl grote wereldsterren in La Scala van Milaan vooral op zoek zijn naar roem en eer, komen muziekliefhebbers voor een muziekuitvoering van topkwaliteit, maar ook voor de magie. De betovering van het decor in drie niveaus, de prachtige kostuums en de indrukwekkende hoefijzervormige zaal met zes etages rijkversierde loges. De twee bovenste rijen zijn de goedkoopste. Als je niet vooraan zit, moet je staan om iets te zien. Maar bovenin de nok is wel de beste akoestiek. Daar zitten ook de loggionisti, gevreesd door de operasterren omdat ze ’boe’ roepen als ze een aria niet goed vonden. Gelukkig klonk er tijdens ons bezoek vooral ’bravo’.

Het decor van de hoefijzervormige zaal met zijn 2800 plaatsen en zes etages rijkversierde loges, is betoverend. Ⓒ Thea Detiger

Een belevenis apart is het schitterend geklede publiek dat zich bij binnenkomst en in de pauzes graag laat bewonderen in de met zuilen en beelden van componisten verfraaide ontvangstzaal. Omdat we drie verschillende uitvoeringen in drie dagen hadden, konden we zien dat het publiek er bij de opera heel anders uitziet dan bij het ballet. Terwijl het operapubliek vrij formeel gekleed is, zien we bij het hippe en jongere balletpubliek een ware modeshow. De superkorte rokjes en extravagante feestkleding worden vastgelegd in ontelbare selfies en complete fotosessies.

„Milaan is nu eenmaal een modestad”, zegt de Julia uit het Amerikaanse Pennsylvania, die naast me zit. Ze studeert modemanagement en wordt vergezeld door haar medestudenten uit Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Thailand. „We gaan als jonge mensen niet alleen naar ballet, hoor. We houden ook van opera.”

Modemerken

Na drie dagen boordevol indrukken nemen we afscheid van Milaan met een kijkje in de moderne buitenwijken met de kantoren van grote modemerken en spectaculaire appartementengebouwen. Maar hoe beroemd ook, de mode wint het nog steeds niet van La Scala.

Regina della Scala

De naam Teatro della Scala herinnert aan het kerkje dat Beatrice della Scala in 1360 liet bouwen en dat in 1776 door Maria Theresa van Oostenrijk werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw operahuis. Beatrice, die uit Verona kwam, was getrouwd met Bernabo Visconti, heer van Milaan. Wegens haar schoonheid en doortastendheid werd ze Regina (koningin) genoemd. Haar kerk was gewijd aan Santa Veronica maar werd door de bewoners van Milaan ’Santa Maria della Scala’ genoemd. Na haar dood in 1384 werd er twee jaar gerouwd in de stad.

Zo kom je er

Wij maakten de vierdaagse muziekreis naar La Scala met Hannick reizen. Milaan is anderhalf uur vliegen vanaf Schiphol. Behalve de entree voor de opera en het ballet (het symfonieconcert is facultatief) kregen we een rondleiding door het legendarische operagebouw met enkele loges in oude stijl en toegang tot het Scala-museum met veertien zalen kostuums en opera-attributen.