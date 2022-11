Column Babette: Met een extra test hielp hij me in één klap uit de droom

En ben je weer eens wat kwijtgeraakt: bril op en lachen! Dat is wat je zoektocht een stuk aangenamer maakt.

Het thema van mijn Sinterklaasgedicht is dit keer een inkoppertje. Mijn vriend werd de laatste maanden behoorlijk kippig. Eindelijk, zeg ik met enig leedvermaak. Want wat kon hij er prat op gaan dat hij tot zijn 59e goed zicht had.

Lange tijd werd ik uitgelachen wanneer ik de menukaart ondersteboven hield, de koeienletters op mijn iPhone niet kon lezen of in de supermarkt met de vergrootglas-app op de ingrediënten en de prijs inzoomde. Oké, toegegeven, ik was de grote ontkenner. En helaas een voorloper, laten we het daarop houden.

Maar pas bleek ik niet langer meer de uitzondering; aan de restauranttafel haalden al mijn leeftijdsgenoten een bril tevoorschijn om de menukaart te lezen. Alleen mijn vriend niet. Toch belandden we samen bij de opticien. Hij om naar een bril te informeren, ik om mijn ogen opnieuw te laten meten.

De opticien vertelde dat een bril dragen steeds minder leeftijdsgevoelig gaat worden vanwege het overmatig gebruik van beeldschermen.

En dat onze ogen er daardoor zo op achteruit gaan dat in 2050 de helft van de wereldbevolking bijziend zal zijn.

Ik vond dat schokkend, maar voor hem was het geen nieuws. En hij wist de oplossing: vooral kinderen moeten elke dag een paar uur naar buiten. Omdat het belangrijk voor je ogen is om vaak in de verte te kijken, dat houdt ze scherp.

Opgelucht vertelde ik dat ik dát wel goed kan, in de verte kijken. Waarop hij nog een extra testje deed en me in één klap uit de droom hielp: hoezo heb ik het idee dat ik de verkeersborden goed kan lezen? Ook met veraf is het zo slecht gesteld dat ik toch echt een bril voor in de auto nodig zou hebben.

Inmiddels ben ik een extra bril rijker en veel geld en een illusie armer. En benieuwd naar mijn Sinterklaasgedicht.

