Recept van de dag: zalmterrine

Oef, een recept uit rijkere tijden. Kennelijk was het in 1997 heel gewoon om 400 gram gerookte zalm te gebruiken. Dat is tegenwoordig heel duur geworden. Maar goed, dat vangen we op. Vier je de laatste vakantiedagen? Midden Nederland? Of in het zuiden en noorden, gewoon nog zin in iets bijzonders of nog gasten over de vloer? Maak dan deze zalmterrine. Het komt, iets aangepast, uit het boek Vis, Schaal- en Schelpdieren.