In dit hotel in Lissabon word je volledig in de watten gelegd

„Good afternoon, Miss Stamkot!” Met een grote glimlach houdt de portier, gekleed in pak, een van de grote glazen deuren van hotel Tivoli Avenida Liberdade open. Het startsein van een paar dagen ongekende luxe; zelfs het liftknopje wordt ingedrukt, gelukkig met een ongedwongen flair zodat het niet oncomfortabel wordt, wat weleens het geval kan zijn bij zoveel service.

Het vijfsterrenhotel is roemrucht: gelegen aan de Avenida Liberdade, met haar ruime opzet en luxe winkels ook wel de Champs-Élysées van Lissabon genoemd, opende het in 1933 haar deuren en viert dit jaar zijn 90-jarig bestaan. Het gaat goed met de luxe hotelcollectie: later dit jaar openen ze in het oudste hotel van Amsterdam, voormalig NH Collection Doelen, hun eerste hotel in Noord-Europa onder de naam Tivoli Doelen Amsterdam Hotel.

Grote namen

Het straalt nog de statigheid van toen uit, met oude ornamenten in de plafonds, lijsten op de wanden en veel marmer, maar met de bij het hotel passende moderne zaken als zacht fluwelen banken en mintgroen behang. In het pand hangen zo’n 80 schilderijen van de beroemde kunstenares Mily Possoz. Een van de kamers was dertig jaar lang het verblijf van de Portugese actrice Beatriz Costa en grote namen als Fidel Castro en Beyoncé sliepen hier.

En ik dus, die door de conciërge wordt voorgegaan naar haar kamer. Die meet maar liefst 40 vierkante meter, met op het zachte tapijt een grote beige bank met een marmeren salontafel, een tafel met vers fruit klaar en een groot bed met de fijnste kussens waar mijn hoofd ooit op heeft gerust. De geheel marmeren badkamer met regendouche en bad is eveneens van groot formaat.

In rooftoprestaurant SEEN, dat in 2018 opende, kun je je tegoed doen aan verrukkelijke zeevruchten, met uitzicht over de hele stad en een designwaardige bar, inclusief grote (nep)boom. Cervejaria Liberdade op de bendenverdieping is ook een aanrader, met de typisch Portugese broodstoof met krab en kreeft. Daar is ook het ontbijtbuffet, met meterslange tafels aan lekkers.

Ongekende luxe

Het hotel blijkt de perfecte uitvalsbasis om de stad te ontdekken: vlak bij de creatieve wijk Príncipe Real en op zo’n twintig minuten wandelen van de rivier. De nodige hoogteverschillen zorgen voor de nodige spierpijn in de kuiten. Die worden na drie dagen struinen vakkundig losgekneed in de Anantara Spa in het hotel tijdens een van de beste massages ooit. Wederom ongekende luxe.

Het zal thuis even wennen zijn om weer zelf de deur te moeten opendoen en het liftknopje in te drukken...

In ’t kort

Interieur: Klassiek maar met moderne invloeden, passend bij de historie van het gebouw.

Locatie: Aan de ader van Lissabon met restaurants, winkels en toeristische plekken op loopafstand en eigen parkeergarage.

Service: Uitmuntend, gastvrij, vriendelijk en persoonlijk.

Praktisch: Prijzen vanaf 335 euro, tivolihotels.com/en/tivoli-avenida-liberdade-lisboa