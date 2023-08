Binnenkijken: Sariska en Koos gingen met hun interieur van veilig naar kleurrijk

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast bij Sariska en Koos Beke in Rotterdam die van veilig naar kleurrijk gingen.

Sariska aan de eikenhouten eettafel met een oude klepbank die lichtbruin is geschilderd: „Het huis moet aanvoelen als een warme deken.” Ⓒ Rene Bouwman