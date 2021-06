Dit zijn de meest effectieve manieren om je huis te isoleren

Volgens de vereniging moeten deze mensen worden gesteund met aangepast isolatiebeleid en een goed ’Nationaal Isolatieprogramma’.

Voucher

„Het is belangrijk dat er nieuwe stimuleringsmaatregelen komen”, stelt Maud Weide van VEH. „Keer isolatiesubsidie vooraf uit en ook een voucher voor woningen met een laag energielabel is zeer effectief.”

Bijna zestig procent van de huiseigenaren laat weten met een subsidie vooraf wel hun huis te kunnen en willen isoleren. Een voucher ter waarde van €2000 voor huiseigenaren met energielabel D en lager kan ertoe leiden dat 55 procent van de huiseigenaren die willen isoleren, dat ook kunnen gaan doen. Zelfs een kwart van de huiseigenaren die nu zegt niet te willen isoleren, zal dat met beide maatregelen toch overwegen.

Wat zijn de meest adequate manieren om te isoleren? Omdat warme lucht opstijgt, is het dak een van de zaken die redelijk eenvoudig kan worden aangepakt. Schuine én platte daken kunnen zowel aan de binnen- als buitenzijde worden geïsoleerd. De binnenzijde is ook voor een doe-het-zelver goed te doen, bijvoorbeeld met glas- en steenwol en piepschuim.

Met dampremmende folie kan worden voorkomen dat vochtige lucht uit huis in de isolatielaag condenseert en houtrot veroorzaakt. Afwerken kan met gipsplaten. Er zijn trouwens kant-en-klare isolatieplaten te koop. Het dak aan de buitenkant isoleren is een ingrijpende klus waarvoor een vakman nodig is.

Na het dak kan de spouw worden aangepakt, de ruimte tussen buiten- en binnenmuur. De meeste woningen van na 1920 hebben zo’n spouwmuur. Vanaf de jaren 70 zijn huizen opgeleverd met een geïsoleerde spouw.

Isoleren kan door de spouw met glas- of steenwol, schuim of piepbolletjes te vullen. Daartoe worden gaten in de voegen van de buitenmuur geboord. Ook dit is een klus voor een vakman. Voor een rijtjeshuis kost dat al snel 800 euro, voor een hoek/twee-onder-een-kapwoning zo’n 2100 euro, terwijl een vrijstaande woning op 3100 euro kan komen. Daar staat natuurlijk wel een jaarlijkse energiebesparing tegenover.

Vloer

Nog een belangrijke energiebesparende maatregel is isolatie van de onderzijde van de vloer op de begane grond. Dit kan gebeuren met isolatieplaten van minerale wol of kunststof isolatieplaten zoals tempex of met folie-isolatie of gespoten isolatieschuim. Bij een houten vloer wordt het materiaal tussen de vloerbalken aangebracht, bij een betonnen vloer kan het met pinnen worden bevestigd of geplakt.

Als laatste HR-isolatieglas in ramen en deuren aanbrengen. Behalve dat isoleren vanwege de energiebesparing op de lange termijn goed voor het milieu is, heeft het nog een voordeel. Het wordt een comfortabel huis zonder tocht, vocht of kou; als het ware een warme jas.