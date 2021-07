Dagrecept: Doe als de Italianen en maak kalfsstoof met groenten

Verhit eerst de olie en boter in een pan en fruit de ui en selderij 5 minuten op laag vuur, vergeet niet te roeren. Bestuif het kalfsvlees met bloem en bak het in dezelfde pan op hoog vuur rondom bruin, blijf roeren. Breng op smaak met zout en peper, laat nog 5 minuten bakken en voeg de passata en wortels toe.

Nu kan het vuur omlaag en het deksel op de pan; het heeft zo’n 45 minuten nodig. Check tussendoor of het een beetje water kan gebruiken en proef aan het einde of er nog peper en zout bij mag. Laat daarna in een kwartiertje de groenten nog even mee pruttelen:

Begin met de courgette, 5 minuten later kan de bloemkool erbij en de laatste 5 minuten mogen de peultjes erin. Ik zou er rijst of krieltjes bij nemen.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g kalfsschouder

(zonder bot, in blokjes)

- 2 wortels (dunne reepjes)

- 2 courgettes (dunne

reepjes)

- 100 g bloemkoolroosjes

- 100 g peultjes

- 1 ui (fijngehakt)

- bleekselderij (1 stengel, fijngehakt)

- 30 g boter

- 2 el olijfolie

- 100 ml passata

- zout/peper

- bloem