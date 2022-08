Waar voor je geld: deze drie kleine sedans koop je voor 2500 euro

Occasionselectie

Chevrolet Aveo Sedan 2006 – 2010

De Aveo biedt genoeg binnenruimte voor vier volwassenen. Door de vierdeurs carrosserievorm heb je ook een flinke bagageruimte. Het comfort is beperkt, maar met de 1.4-liter benzinemotor rijd je met gemak 1 op 14. Omdat het merk niet meer wordt gevoerd, koop je voor een klein budget een prima auto. Bij een autobedrijf in Rijssen staat een blauwe 1.4 ’Spirit’ (2007, 96.000 km) voor slechts € 2.195.

Seat Cordoba 2006 – 2009

Seat Cordoba

Feitelijk is de Cordoba de sedanuitvoering van de Ibiza. Met vijf portieren is die kleine gezinsauto best gewild. De ronde vormen maken het model niet moeders mooiste, maar de Seat biedt wel de meeste bagageruimte: 485 liter. Ook rijdt de Cordoba behoorlijk zuinig. Met een 1.4 TSI haal je 1 op 14. Een donkergrijze 1.4 ’Edition’ (2008, 131.000 km) staat voor € 2.499 te koop bij een autobedrijf in Hoensbroek.

Suzuki Liana Sedan 2004 – 2007

De Japanner was geruime tijd vaste gast in Top Gear. Beroemdheden moesten dan een snelle ronde met de sedan neerzetten op een racecircuit. Een sportwagen is de Liana natuurlijk niet. Wel ruim, met een eenvoudige instap. De Suzuki biedt ook een flinke bagageruimte. De 1.6-liter benzineversie is niet zuinig: 1 op 10. Bij een autobedrijf in Breda staat een donkerblauwe 1.6 GLX (2004, 136.000 km) voor € 2.490.

Oordeel van de Wegenwacht

Chevrolet Aveo Sedan

Chevrolet Aveo Sedan

Als zowel de startmotor als de kachel van de Chevrolet niet werkt, dan is er iets mis met het contactslot. Een motor die niet aanslaat of onder het rijden spontaan afslaat, kampt met een weigerende brandstofpomp. De Wegenwacht verhelpt beide problemen. Werken dashboard en centrale vergrendeling niet, dan moet er een zekering vervangen.

Seat Cordoba

De Cordoba is nauw verwant aan de Ibiza. Hij deelt ook de nodige onderdelen – en euvels – met de toenmalige Volkswagen Polo. De individuele bobines kunnen per cilinder een keer kapot gaan, waardoor de motor op drie cilinders gaat lopen. Hetzelfde geldt voor de bougiekabels. Een uitgevallen dashboard wordt in de regel veroorzaakt door een losse massakabel.

Suzuki Liana Sedan

Suzuki Liana Sedan

Suzuki maakt kwalitatief zeer goede auto’s en de Liana vormt daarop geen uitzondering. De Wegenwacht kent precies één euveltje. De elektrische brandstofpomp stopt ermee als de massadraad heeft losgelaten. Daardoor weigert uiteindelijk ook de motor dienst.

Ons advies

Het uiterlijk doet er bij dit trio minder toe, eerder hoeveel waar je voor je geld krijgt. Puur praktisch gezien is die lichtelijk eigenaardige Suzuki de beste koop.

Bekijk ook: Deze sedans met een hoogstaand imago koop je voor 5000 euro

Kijk op anwb.nl/auto voor meer ANWB occasiontests