Wegdromen: 5 x bijzondere plekken onder water

Tussen twee werelddelen

Je moet er wat voor over hebben, want de watertemperatuur is slechts twee tot vier graden. Maar wie het aandurft, weet zich verzekerd van een unieke ervaring die nergens anders ter wereld mogelijk is.

Bij de Silfra kloof in het IJslandse Thingvellir Nationaal Park kun je namelijk duiken tussen de Euraziatische en Noord-Amerikaanse tectonische platen. Daarmee is het de enige plek ter wereld waar je je zo dicht tussen twee continenten kunt bevinden.

De duik is om nog een reden uniek. Het water in de kloof is met een zicht van ruim 100 meter een van de helderste ter wereld. De kloof vult zich met smeltwater van een van de grootste gletsjers van IJsland dat wordt gefilterd door de ondergrondse lavarotsen, wat het extreem zuiver maakt.

Onderwatermuseum

Ⓒ ANP

Kunstenaar Jason deCaires Taylor plaatst verspreid over de wereld beelden van staal en cement in de oceaan. In 2006 richtte hij in Lanzarote Europa’s eerste onderwatermuseum Museo Atlantico (foto) in. Aan de andere kant van de oceaan, voor de kust van Grenada, opende hij het Molinere Underwater Sculpture Park. In 2009 streek Taylor neer voor de kust van het Mexicaanse Cancun waar hij met steun van de regering het Museo de Arte Subaquactico oprichtte: 400 vierkante meter aan beelden op de oceaanbodem. Doordat de sculpturen uiteindelijk begroeid raken, vullen ze meteen het ecosysteem aan.

Heuse waterval onder water?!

Ⓒ 123rf

Wie de bewegende beelden van dit natuurverschijnsel aan de zuidpunt van Mauritius bekijkt, wordt betoverd door ongekend natuurschoon. Onder water lijk je een grootse waterval te zien. Echter een optische illusie, want watervallen onder water bestaan niet. Wat je ziet vallen, is wit zand dat vanaf de kust door de sterke stroming in de Indische Oceaan terug het water wordt ingesleep.

Bedreigd koraal

Ⓒ Getty images

Met ruim 2600 aaneengesloten kilometers is het Great Barrier Reef in de Koraalzee voor de kust van Australië het grootste door levende organismen gemaakte bouwsel ter wereld.

Het kleurrijke koraal biedt een thuis aan duizenden soorten exotische vissen, maar ook aan grotere zeedieren als haaien, schildpadden, walvissen en manta’s. Het rif wordt helaas ernstig bedreigd door klimaatverandering.

Gat induiken

Ⓒ Getty Images

Meer dan 300 meter doorsnede, 124 meter diep en perfect rond: de Blue Hole in Belize is een must voor avontuurlijke duikers.

Het omliggende Lighthouse rif herbergt prachtig kleurrijk koraal en hoe verder je diepte van het blauwe gat in gaat, des te spectaculairder de kalkstenen rotsformaties worden.