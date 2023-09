Oproep: laat jij online weleens een review achter?

De één laat trouw bij elk hotel, restaurant of uitje een review achter, de ander alleen als het uitzonderlijk goed of verschrikkelijk slecht is. De meeste mensen lezen ze in elk geval wel. Hoe zit dat bij jou?

Stedentrip of uit eten? Grote kans dat je eerst de reviews checkt van de hotels en restaurants die je van plan bent te bezoeken. Deze online beoordelingen kunnen bedrijven maken of breken. VRIJ vraagt zich dan ook af: laat jij wel eens een review achter? En zo ja, denk je daarbij na over de impact die dat kan hebben? Laat het ons weten! Mail naar check-in@telegraaf.nl Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd. Vrij nieuwsbrief Wekelijks alles over lifestyle, reizen, culinair en wonen. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.