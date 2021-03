Recept van de dag: snelle en vullende vegetarische penne

Nodig voor 1 of 2 personen:

• 125 volkoren penne

• 1 middelgrote aubergine

• 200 gr shiitake

• 1 blik tomatenblokjes

(400 ml)

• 100 ml groentebouillon

• 2 tenen knoflook

• 2 eetlepels olijfolie

• 50 gr Parmezaanse kaas

• 4 takjes basilicum

• zwarte peper

Bereiding:

Kook de penne in een ruime hoeveelheid water al dente en snijd ondertussen de aubergine in partjes van vier en de shiitake grof. Trek het basilicum uit elkaar. Verhit 2 el olijfolie in een wok/koekenpan en voeg de grof gesneden knoflook en aubergine toe. Bak de aubergine in 5 minuten op middelhoog vuur bruin, blijf omscheppen zodat de knoflook niet verbrandt/bitter wordt. Voeg de tomatenblokjes toe en laat 3 minuten zachtjes koken.

Doe de shiitake erbij en voeg peper toe naar smaak. Een paar minuten later heb je een dikke tomatensaus. Voeg in tussenpozen (liefst zelf getrokken) groentebouillon toe totdat de tomatensaus de gewenste dikte heeft. Het kan zijn dat je niet alle bouillon nodig hebt. Voeg tenslotte de penne toe en roer je de basilicum erdoor. Garneer de pasta met Parmezaanse kaas.