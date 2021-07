Zo creëer je thuis een hotelgevoel

Eerst maar eens definiëren wat Hotel Chique precies is. Volgens de trendwatchers gaat het om een interieurstijl die zich kenmerkt door een opgeruimde, luxe uitstraling met gebruik van mooie, hoogwaardige materialen.

Natuurlijke tinten als beige, zwart en fluweelgroen worden aangevuld met ton sur ton-kleuren en accenten van goud en marmer. Ook kobaltblauw, antraciet en bordeauxrood dragen bij aan de hotelstijl.

Glanzend

Opgeruimd, dus nergens stoffige stapeltjes, rondslingerend speelgoed of rijen schoenen in de gang. Een goede aanleiding om flink wat prullaria de deur uit te doen. Die zie je in een hotel immers ook niet. Wie in luxe hotels op stofgebruik let, komt heel vaak velvet tegen. Een weelderige uitstraling door de glanzende gladheid terwijl het tegelijkertijd heel comfortabel zit.

Andere veelgebruikte materialen zijn marmer en messing. Wie de stijl tot in de puntjes wil doorvoeren, kiest voor behang met een luxe print of zelfs voor behang van leer of in een goudkleur. Eén wand met grote opvallende bloemen of in dierenhuidprint past daar eveneens goed bij.

Bekijk ook: Zo voorkom je muizen in huis

Wat accessoires betreft is goud bijna onontkoombaar. In de vorm van een paar grote vazen bij elkaar, een fors dienblad, kussens, een spiegel en fotolijsten. De inmiddels bekende ’gouden dieren’ doen het ook goed. Denk qua verlichting bijvoorbeeld aan rookglaslampen.

Thema

Alles bij elkaar wordt dat natuurlijk erg veel. Daarom is het handig om, net als hotelinrichters doen, een thema te kiezen. Bijvoorbeeld licht (goud, wit, beige, oudroze) of donker (zwart, donkerblauw, cognac) of natuurlijk (beige, taupe, gebroken wit). Dat hoeft niet saai te worden, want elke ruimte kan een ander thema krijgen.

De slaapkamer is een plek waar de hotelsfeer snel en goed kan worden doorgevoerd. Een groot bed met een hoofdbord is een vereiste (tip: zo’n hoofdbord is gemakkelijk zelf te maken door een plank met een bijzondere stof te bespannen). Een klein bankje geeft net die extra touch, maar daar moet je natuurlijk plek voor hebben. Met een gecapitonneerd bankje aan het voeteneind (ook handig om spullen in op te bergen) wordt het gewenste effect ook al bereikt.

Bekijk ook: Duurzaam van a tot z

De luxe van een sterrenhotel in je eigen badkamer wil natuurlijk iedereen. Intense, diepe, donkere kleuren zijn de sleutelbegrippen. Luxe tegels, marmer, donker hout, wandbekleding met reliëf. Een ligbad met wellnessfuncties en een regendouche zijn vanzelfsprekend, net als een gouden detail zoals een kraan. Subtiele verlichting is belangrijk, want een ordinaire bak licht doet alle moeite weer teniet.