Column Babette: Aardig zijn is goed voor iedereen

Ook ik zag het en vroeg me af of dat wel goed zou zijn voor die honden. Maar ik vond het vooral aandoenlijk dat de dakloze man voor de ingang van Albert Heijn zijn rol koek deelde met twee honden die op hun baasje wachtten.

Het baasje dat vlak daarna naar buiten stierde om de zwerver verrot te schelden. Want hoe haalde hij het in zijn hoofd die honden te voeren? Doe even lief. Dat is wat ik, nog altijd geïnspireerd door oud-burgemeester Eberhard van der Laan, tegen de hondenman zei. Die me helaas aankeek alsof ik gek was geworden.

Afgelopen week stond er op de pagina VROUW een interview met schilderes Ans Markus waarin ze iets moois zei: het is de glimlach van een vreemde of een vriendelijk gebaar, het is groot zien in het kleine en een beetje lief zijn voor elkaar.

Het waren geleende woorden, maar enorm op Ans van toepassing. Zij is toevallig mijn buurvrouw en niet zomaar een. Toen wij de sleutel van ons nieuwe huis kregen, viel er direct een lieve welkomstbrief op de mat. Over thuis voelen en gereedschap delen. Met kerst vond ik een prachtige sjaal in de brievenbus. Zomaar.

Wij hebben geluk met zo’n buurvrouw. Maar tegelijkertijd: vriendelijkheid hoort natuurlijk normaal te zijn. En dat is het allang niet meer.

Terwijl aardig zijn goed is voor iedereen. Het is gezond, werkt stressverlagend en zorgt ervoor dat je beter in je vel komt te zitten. Wie zich bezighoudt met aardige dingen en zich betrokken voelt bij de omgeving, heeft minder ruimte voor negatieve gedachten of zelfs depressieve gevoelens.

Diverse onderzoeken tonen aan dat je eigen geluk een boost krijgt wanneer je bijvoorbeeld een cadeau of een compliment geeft, iemand laat voorgaan, vriendelijk groet of de deur openhoudt.

Daarbij: aardig doen werkt aanstekelijk, het verdubbelt als je het deelt. En, ook leuk in deze tijd, het is gratis.

Waar wachten we nog op?

