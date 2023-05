Motortest ARC Vector: verbluffende elektrische exoot

De ARC is nogal een uniek ding, dat mag duidelijk zijn. Zo is geen sprake van een conventioneel frame, maar verzorgt een monocoque-constructie de verbinding tussen het accupakket en de wielen. Voorvork en achterbrug zijn volledig uit carbonfiber opgetrokken en daarom extreem licht, wat ook voor de wielen geldt.

Verder zien we meer exotische zaken zoals de peperdure remmen, carbon zit-unit, ’keyless’ aan-/uitsysteem via een polsband, riemaandrijving en een digitaal dashboard boven op de (dummy) brandstoftank waaronder de laadpunten zitten verstopt.

Laat je de fraaie wielen eenmaal rollen, dan is het even wennen. De eerste kilometers moet ik mezelf dwingen om later in te sturen dan gebruikelijk omdat ik anders elke keer letterlijk aan de binnenzijde van de bocht de kantjes ervan af rijd. Feit is dat de Vector de vlotst sturende elektrische motor is waarmee ik ooit reed.

Verantwoordelijk voor de voortstuwing is de permanent magneet AC-motor die fraai is weggewerkt achter de blokspoiler en z’n koeling uit een radiateurtje krijgt. De elektromotor is goed voor 173 Nm aan koppel en 117 pk aan piekvermogen dat via riemaandrijving z’n weg naar het achterwiel vindt. Dat leidt tot een verschroeiende acceleratie.

De Vector is een verbluffend goede motorfiets. Een die zeker voor elektrische begrippen zeer licht stuurt, die goede feedback geeft, perfecte remmen heeft en die over onuitputtelijke trekkracht beschikt. Je kunt niet om het enorme prijskaartje heen, maar dan heb je echt iets speciaals.

Motor

Permanente Magneet, AC

Vermogen

117 pk

Topsnelheid

200 km/u

Gewicht

240 kg

Prijs

vanaf circa. € 108.000