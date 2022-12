Onderzoek: mannen met hoog libido leven langer en gelukkiger

De onderzoeksgroep bestond uit ruim 8,5 duizend mannen en zo’n 12,5 duizend vrouwen. Het onderzoek besloeg een periode van meer dan 10 jaar. Het zou gaan om de eerste studie over de relatie tussen libido en mortaliteit.

De onderzoekers keken wat de impact was van het seksleven van mensen en het overlijdensrisico, onder meer door kanker en hart- en vaatziekten. Deelnemers met een lager libido waren gemiddeld genomen ouder, stevigere drinkers, waren vaker diabetespatiënt, lachten minder, hadden vaker psychische problemen en bleken laagopgeleid. Ook hadden mannen met een lager libido minder levenslust.

Mannen boven de 40 hadden een 1,94 keer grotere kans om te overlijden aan kanker en overlijden 1,36 keer vaker aan hartziekten. Bij vrouwen werd geen verband gevonden.

De resultaten bleven hetzelfde toen de onderzoekers zaken als roken, alcoholgebruik en Body Mass Index (BMI) in het onderzoek meewogen.

Onduidelijkheid

Onderzoekers konden niet aantonen waarom libido zo belangrijk is voor de levensverwachting van een man, maar vermoedelijk heeft het ermee te maken dat een laag libido slechte gewoonten aanwakkert. Wel lijkt het erop dat een gezond seksleven leidt tot een gezonder persoon, aldus de onderzoekers. Seks zorgt ook voor betere slaap, een versterkt immuunsysteem en vermindert depressie en angsten.

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd in één bepaalde regio in Japan, is het niet duidelijk of de resultaten ook voor de rest van de wereld gelden. Het onderzoek is gepubliceerd in PLOS One.