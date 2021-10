Dit mag nooit meer weg: jeneverkoeler

Heel, heel soms ontvang ik voor deze rubriek nog een papieren brief. Deze week lag er een envelop met keurig uitgetikt epistel op mijn bureau, inclusief afgedrukte foto. Afkomstig van B. van Hage uit Sassenheim.

Op de foto een raadselachtig gebruiksvoorwerp dat ik nog nooit van mijn leven heb gezien. Het blijkt een jeneverkoeler te zijn!

Van Hage schrijft: „Deze jeneverkoeler stond vanaf 1925 op de toonbank van mijn vader. In dat jaar werd het café in Jugendstil-stijl ingericht en stond deze koeler als pronkstuk op de toonbank.”

Alcohol

We doken even in de archieven en ontdekten dat café Van Hage in Sassenheim was gevestigd aan de Hoofdstraat, tegenover de Oude Haven. Ook was er op enig moment een slijterij aan verbonden. In ieder geval: de alcohol vloeide er rijkelijk.

Briefschrijver Van Hage verhaalt: „De bezoekers dronken hun borreltje in die tijd meestal staande. Een bar was misschien nog niet in de mode? De koeler bevat vijf glazen bakken. Die werden gevuld met onder meer jonge en oude jenever, citroenjenever en verder brandewijn en cognac. Eromheen ging dan fijn gemaakt ijs zodat de dranken goed koel bleven.”

De buitenkant bestaat uit blauwe tegeltjes; helaas zijn de mooi versierde kraantjes in de loop der jaren spoorloos verdwenen. „De koeler is sinds kort in mijn bezit en zal nog lang in de familie blijven.”

