5x wat te doen bij motmuggen

Binnenland

Automobilist duikt met neus milieustraat in: ’Die hebben we even laten bijkomen’

Even je afval dumpen is zo makkelijk nog niet. In Coevorden duikelde de auto van een onoplettende bestuurder in een milieustraat zo naar beneden. De automobilist had niet gezien dat de helling daar ophield, schrijft RTV Drenthe.