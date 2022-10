Tips van klusexpert Dennis Mulder: zo bescherm je hout tegen vocht

Je zult wel denken: beste man, je valt in herhalingen, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen: ik hou van hout. Je kunt er van alles mee, het is verkrijgbaar in verschillende soorten en tinten, je kunt het een kleurtje geven. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Hout leeft en dat is precies waarom ik het zo mooi vind. Omdat het een natuurproduct is, werkt hout, het verandert van kleur, het kan uitzetten en krimpen en daardoor scheuren, vocht heeft invloed op hout, maar ook zon. Wil je het goed en mooi houden, dan moet je steeds opnieuw aan de bak.

Discussie

Misschien is hout daarom niet in elke toepassing even praktisch. Zo is mijn meissie er inmiddels klaar mee. Niet met hout in het algemeen, maar wel als aanrechtblad van onze keuken. Dat moet regelmatig goed worden gereinigd, geschuurd en opnieuw in de olie gezet. Soms schiet dat erbij in. Bij de plek rond de kraan is het hout inmiddels zwart uitgeslagen. Komt door vocht en is eigenlijk niet meer te verhelpen. Zij wil iets anders, maar ik zeg: nieuw houten blad en dan heel dik in de lak. Ook dan blijf je bezig. Dat gaat nog een pittige discussie worden.

Hout betekent werk. Omdat ik er vragen over blijf krijgen, zet ik alles op een rijtje.

Bij de betere houthandels ligt onbehandeld hout in de buitenlucht opgeslagen, maar wel onder een afdak. Zo wordt het niet nat en droogt het ook niet uit. Wil je hout thuis opslaan, zorg dan dat het droog, niet in direct zonlicht en in een goed geventileerde ruimte ligt.

Je kunt hout tegen weersinvloeden, vocht en gebruik beschermen door het in de olie te zetten, te beitsen of te lakken.

Olie dringt tot diep in het hout door en brengt de natuurlijke kleur naar boven. Olie beschermt tegen weersinvloeden. Het stoot vocht af, maar je zal het regelmatig moeten bijwerken.

Transparant

Beits dringt gedeeltelijk het hout in, verzorgt en beschermt en reguleert vocht. Ook met beits behoud je de natuurlijke uitstraling, mits je transparante beits kiest. Lak vormt een duurzame beschermlaag, dringt niet in het hout en reguleert geen vocht; vocht wordt buitengesloten. Ook lak is transparant en dekkend in alle kleuren verkrijgbaar. Beits en lak bieden langer bescherming dan olie, maar in loop der tijd neemt de beschermende werking van alle drie producten af.

Houd je hout in de gaten. Je moet het sowieso regelmatig schoonmaken. Kijk of het is uitgedroogd, barsten vertoont of vochtschade heeft. Na reinigen en ontvetten schuur je het hout op. Maak de boel daarna stofvrij en je kunt een nieuwe laag olie, beits of lak aanbrengen. Ook op nog onbehandeld hout. Gebruik in dat geval bij lak een grondverf.

Bij reeds behandeld hout, en bij tijdgebrek, kun je ook alleen de slechte plekken onder handen nemen. Een tijdelijke oplossing, want uiteindelijk moet je al het hout aanpakken. Tja, het leven is geen eitje!

