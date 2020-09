Emma heeft een studieschuld van €70.000

Naam: Emma Mouthaan (25)

Beroep: student/ondernemer

Netto inkomen: 1841 euro

Vaste lasten: 550 euro

Sparen: 960 euro

Woonsituatie: huurt een studio

Toen & nu

„Vanaf mijn achttiende heb ik maximaal bijgeleend. Mijn studie University College Utrecht was relatief duur, met een verplichte kamer op de campus, en ik had weinig tijd om ernaast te werken. Lenen leek me wel zo makkelijk. Toen ik drie jaar geleden thuis kwam te zitten met een rsi-arm door lab- en computerwerk en weer eens op de site van DUO inlogde, schrok ik me dood: 70.000 euro schuld! Daar wordt nog een deel van kwijtgescholden, maar toch... Sindsdien ben ik een pietje-precies als het op financiën aankomt en ben ik er zelfs een blog over gestart. Op skerestudent.com deel ik mijn tips over sparen en beleggen voor studenten. Daarnaast studeer ik nog steeds, een master Schrijven en Vertalen past me toch beter, dit keer zonder lening.”

Budget

„Gemiddeld is mijn inkomen 1841 euro per maand. Ik verdien met schrijfklussen voor bedrijven, mijn eigen blog, de opleidingscommissie en oppassen. Daarnaast verdien ik gemiddeld 107 euro per maand door de verkoop van spullen die ik niet meer gebruik via Marktplaats en United Wardrobe. Mijn ouders dragen daarnaast gemiddeld 380 euro per maand bij. Ik heb een zwak voor kwalitatief mooie spullen. Dat ik gemiddeld maar 36 euro per maand aan kleding uitgeef, betekent dat ik meestal niets koop.”

Overzicht

„Mijn inkomsten en uitgaven categoriseer ik in mijn bankapp en ik heb een spreadsheet waarin ik alles bijhoud. Ik bespaar op snacks die ik onnodig en duur vind. Voor mijn smoothies gebruik ik diepvriesfruit, veel goedkoper. Ik kan gemiddeld 960 euro sparen of beleggen per maand. Daar ben ik heel trots op. Aan mijn studieschuld aflossen moet ik nog even niet denken. Ik heb uitgerekend dat dat, met die 0% rente, over zo’n tien jaar voordeliger uitpakt.”

Woonsituatie

„Ik huur een studio in Wageningen via een woningstichting voor studenten: 401 euro per maand voor 18 vierkante meter. Klein, maar wel fijn! De badkamer moet ik eigenlijk delen, maar sinds corona staat de aansluitende studio leeg. Best lekker, zo’n eigen badkamer, al zou ik het ook weer gezellig vinden om een soort huisgenoot te hebben.”

Duurste aankoop

„Mijn ski’s waren 770 euro en dat vond ik nog meevallen. Voor kwaliteit betaal je nu eenmaal en ik heb jaren plezier gehad van dat paar ervoor.”

Financiële misser

„Mijn misser betaalt zich hopelijk later uit. Vorig jaar investeerde ik in een Nederlands-Belgisch technologiebedrijf dat medicijnen ontwikkelt. Ik had ik me goed ingelezen en er zaten grote deals aan te komen. De aandelen, op dat moment 185 euro per stuk, zouden veel meer waard worden. Helaas is de goedkeuring voor het eerste medicijn uitgesteld en is de koers gedaald naar 118 euro. Nu ben ik op papier 4000 euro lichter, maar ik verwacht dat dit weer bijtrekt.”

Toekomst

„Met mijn eerste master verwacht ik niets meer te doen, maar met deze zeker wel. Over twee jaar ben ik hopelijk helemaal afgestudeerd en wil ik kijken of het leven van digitale nomade bij me past, samen met mijn vriend. Schrijven kun je overal.”

