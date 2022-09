Zoveel spaargeld hebben Nederlanders gemiddeld per leeftijd

Op deze manier geven we je iets meer duidelijkheid over je eigen spaarsituatie. Heb je minder of juist meer gespaard dan je leeftijdsgenoten? Ook kan het je helpen om een realistisch doel te stellen voor de toekomst. Je moet je er echter niet op blindstaren. Niemand is gemiddeld en je persoonlijke situatie bepaalt uiteindelijk hoeveel geld je kan sparen. Bovendien betaal je tegenwoordig zelfs spaarrente.

Hoeveel sparen Nederlanders gemiddeld?

Waar de één moeiteloos iedere maand honderden euro’s kan sparen, moeten anderen de grootst mogelijke moeite doen om überhaupt rond te komen. Hierdoor kan de gemiddelde hoeveelheid spaargeld een vertekend beeld geven. Om die reden vermelden we ook het mediaan. Dit wil zeggen dat 50 procent van de mensen een bedrag onder de mediaan heeft gespaard en 50 procent een bedrag erboven.

Volgens de gegevens van het CBS hebben particuliere huishouden in Nederland gemiddeld 42.300 euro aan spaargeld. Mocht je daar ver onder zitten, dan is dat niet zo gek. Het mediaan ligt met 14.900 euro namelijk een stuk lager. Dat het gemiddelde zoveel hoger ligt, komt door een klein aantal, maar extreem hoge uitschieters. De echt rijke Nederlanders dus. Daarom kun je beter naar het mediaan kijken. Deze vertelt ons dat 50% van de Nederlanders dus minder dan 14.900 euro spaargeld heeft.

Het spaargeld in Nederland per leeftijd

Het grote gemiddelde is leuk, maar het is voor jou veel nuttiger om te weten hoe je het doet in vergelijking met mensen van jouw leeftijd. De hoeveelheid spaargeld varieert namelijk enorm per leeftijdsgroep. Hieronder vind je een overzicht met daarin hoeveel Nederlanders gemiddeld sparen per leeftijdscategorie. Ook hebben we de de mediaan toegevoegd om een realistischer beeld te geven.

Tot 25 jaar

Gemiddeld: € 8.100

Mediaan: € 2.700

25 tot 35 jaar

Gemiddeld: € 16.200

Mediaan: € 6.700

35 tot 45 jaar

Gemiddeld: € 26.600

Mediaan: € 10.900

45 tot 55 jaar

Gemiddeld: € 42.400

Mediaan: € 16.300

55 tot 65 jaar

Gemiddeld: € 55.200

Mediaan: € 21.000

65 tot 75 jaar

Gemiddeld: € 61.000

Mediaan: € 24.500

75 tot 85 jaar

Gemiddeld: € 60.500

Mediaan: € 25.000

85 jaar en ouder

Gemiddeld: € 63.000

Mediaan: € 25.400