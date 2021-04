Dit is de ultieme lammetjeswijn van 2021

Op het wijngoed van Fons Aaldering in Devon Valley zijn inmiddels luxe lodges tussen de wijnranken verrezen. Die worden gerund door dochter Jacqueline en haar man Gert-Jan.

Reinhard Odendaal is verantwoordelijk voor de wijngaard. Intussen de derde ’winemaker’ sinds de oprichting.

Afgestudeerd aan de wijnuniversiteit van Stellenbosch leerde Odendaal het vak vooral van Beyers Truter, de koning van de pinotage, Zuid-Afrika’s nationale druif.

Op Beyerskloof werkte hij drie jaar als assistent-wijnmaker. Na wat omzwervingen door het Zuid-Afrikaanse wijnland streek hij vorig jaar neer op Aaldering Vineyards and Wines. Daar kan hij naar hartenlust zijn verworven pinotagekennis in de praktijk brengen en dat begint zijn vruchten af te werpen.

Stamppot

Op een winterse avond, bijna tien jaar geleden, proefden we voor het eerst Aalderings pinotage. Nog wel van jonge stokken, maar met mooi rood fruit. De wijn ging verrassend goed bij de stamppot die toen op tafel stond. Zo hadden we de ’boerenkoolwijn van 2012’ te pakken.

Nu de dijken door lammetjes worden overspoeld, zijn we op zoek naar een passende wijn bij dit sappige roze vlees. Normaal gesproken pakken we bijna automatisch een Pauillac. Rode Châteauneuf-du-Pape of Gigondas gaat ook heel goed, als de wijn maar voldoende karakter, diepgang en kruidigheid heeft.

Ha, in een duister hoekje van de kelder lonkt echter de Aaldering Pinotage 2018. Vooruit, we wagen de gok. Cassis, bramen, snufje eucalyptus en een tikkie potlood, het zit er allemaal in. Jawel, dé ideale begeleider van lamsvlees.

Fons Aaldering mag trots op zijn nieuwe wijnmaker zijn. De boerenkoolwijn van 2012 heeft zich ontwikkeld tot de lammetjeswijn van 2021!

Aaldering Pinotage 2018, €21,20

hanos.nl

aaldering.co.za/dutch-wineshops/